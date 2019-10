Ajankohtaista

Jauheliha säilyy hyvänä huomattavasti lyhyemmän aikaa kuin muut lihat – tässä syy

Herkin lihatuote

Tarjoustuote huonommin säilyvää

Jauhelihasta ilmoitetaan ensin se raaka-aine, jota on enemmän. Sika-nautajauhelihassa sikaa on useimmiten 60 prosenttia ja nautaa 40 prosenttia, mutta sikaa saattaa olla myös 80 prosenttia Ero näkyy maussa ja rasvaprosentissa Sika-nautajauheliha on rasvaisempaa kuin nauta-sika Esimerkiksi Tammisen sivuilla kerrotaan, että yli 10 prosenttia rasvaa sisältävä jauheliha säilyy pakastimessa korkeintaan kolme kuukautta. Vähärasvainen, alle seitsemän prosenttia rasvaa sisältävä jauheliha säilyy pakastettuna noin 6 kuukautta. Kun tuote kypsennetään viimeisenä käyttöajankohtana, voi kypsää tuotetta syödä noin 2–3 vuorokautta, jos se säilytetään kylmässä jääkaapissa, eikä nosteta huoneenlämpöön useita kertoja tarjolle.