Maailman arvostetuimman kokkikisan Suomen-karsinnan voitti Vuoden kokki Mikko Kaukonen: ”Uskomattomalta tuntuu

Suomi on päihittänyt kovia ruokamaita

Mistä kilpailussa on kysymys?

Bocuse d’Or on maailman arvostetuin kokkikilpailu, jota on järjestetty vuodesta 1987. Bocuse d’Or -kilpailujen vastuullinen kilpailujärjestäjä Suomessa on Suomalaisen ruokakulttuurin edistämissäätiö ELO-säätiö.

Kilpailukausi kestää kaksi vuotta.

Kilpailuun osallistuu kansallisuuksia neljältä eri mantereelta ja 24 maasta, jotka kilpailevat finaalipaikasta alueellisten karsintojen kautta.

Karsintakierrokset pidetään Euroopassa, Amerikassa ja Aasiassa.

Viime vuonna Lyonissa tehtiin kaksi kilpailuruokaa 14 hengelle 5 tunnissa 35 minuutissa.

Suomen joukkue tuli viime vuonna neljänneksi. Joukkueessa olivat Ismo Sipeläisen lisäksi hänen assistenttinsa Johan Kurkela sekä valmentaja Tommi Tuominen.

Suomi oli neljäs lihavadista annetuissa pisteissä ja viides lautasannoksesta annetuissa pisteissä. Keittiötyöskentelyssä Suomi oli tulostaulun mukaan kolmas.