Kokeile välillä suolaisia keksejä – Tarun ohjeessa ne kätkevät sisälleen herkullisen yllätyksen

Suolakeksit parmesaaniraasteella

Valmistusohjeet

Mittaa leikkuuterällä varustettuun monitoimikoneen kulhoon vehnäjauhot, parmesaanijuusto sekä suola. Pyöräytä seos sekaisin niin, että se on tasaista murua. Paloittele kylmä voi pieneksi ja lisää jauhojen joukkoon. Laita monitoimikone päälle ja pyöräytä seos tasaiseksi muruksi. Lisää murun joukkoon kananmuna ja työstä seos käsin tasaiseksi taikinaksi. Jos taikina tuntuu kovin pehmeältä ja vaikealta käsitellä, niin nosta se hetkeksi jääkaappiin ennen kaulimista. Kauli taikina jauhotetulla leivonta-alustalla ohueksi levyksi. Ota taikinalevystä muotilla haluamiasi kuvioita. Laita kuviot kahdelle uunipellille leivinpapereiden päälle. Nosta uunipellit kylmään vähintään kymmenen minuutin ajaksi. Lämmitä uuni sillä aikaa 175-asteiseksi ja paista suolakeksejä noin 12 minuutin ajan uunissa, kunnes ne saavat hieman väriä pintaan. Tarjoile makeiden hillojen tai maukkaiden juustojen kanssa!