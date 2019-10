Ajankohtaista

Rasvattomat mansikkajugurtit makutestissä: Halvin vei selkeän voiton

Lidlissä myytävä Milbona sai parhaat pisteet Ilta-Sanomien makutestissä, jossa arvioitiin rasvattomia mansikkajogurtteja.Testissä olivat mukana kotimaisten Valion ja Arlan jogurtit, Ranskassa valmistettu Ravintoraision Benecol-jogurtti sekä Milbona, jonka valmistusmaa on Saksa. Muiden valmistajien valikoimista ei löytynyt rasvattomia mansikkajogurtteja.Eniten makupisteitä kerännyt Milbona Fruit Yogurt Strawberry oli jogurteista kaikkein makein ja energiapitoisin: sadassa grammassa on sokeria 13,3 grammaa ja kaloreita 77.Rasvapitoisuus vaihteli 0,1 grammasta 0,5:een. Kaikkein vähiten rasvaa oli Milbonassa. Proteiinipitoisuuksissa ei ollut suuria eroja, mutta vähiten proteiinia oli Benecolissa.Makuraatiin osallistui kuusi iältään 18–39-vuotiasta Kauhajoen Opiston radiotoimittajalinjan opiskelijaa.Maistelijoille ei alun perin kerrottu, että testiin valitut jogurtit ovat rasvattomia ja mansikanmakuisia. Yllätys olikin, ettei kaikista jogurteista tunnistettu mansikan makua aluksi lainkaan.Testaajille kaikkein tutuin maku oli Valion Metsämansikka, joka saikin toiseksi parhaat pisteet. Valion Metsämansikan kerrotaan sisältävän 50 prosenttia vähemmän energiaa kuin tavanomaiset maustetut jogurtit. Makeutusaineina on käytetty asesulfaami K:ta ja sukraloosia.– Tämä on sellainen perusvarma, arkinen, perinteinen, tylsä ja laimea, raatilaiset kuvailivat.Milbonassa miellyttivät sekä maku että koostumus. Värikin oli raadin mieleen.– Tässä on luonnollinen mansikan maku, vähän kuin mansikkajäätelön ja mansikkakakun sekoitus. Loistava kokonaisuus, kuuluivat kommentit.Heikoimmat pisteet sai Arlan Luonto+ Metsämansikka, joka ei sisällä lisättyä sokeria.– Maistuu pahviselta, lieneekö pahvilehmän maidosta valmistettu? Mitään marjaa tai hedelmää ei tästä kyllä löydy, totesi raatilainen Taina.Neljäs rasvaton testijogurtti oli Benecol, jonka kerrotaan alentavan tehokkaasti kolesterolia. Myöskään Benecolissa ei ole lisättyä sokeria.– Tämä tuoksuu kesäiseltä mansikkapellolta ja maistuukin voimakkaasti mansikalta, analysoi Pasi.Tainan suuhun Benecol maistui enemmän puolukalle kuin mansikalle.– Jokin makeutusaine tulee tässä läpi, hän mietti. Tuoteselosteen mukaan Benecol-jogurtti on makeutettu sakkaroosilla.Mansikan määrä vaihteli. Kaikkein vähiten (3%) mansikkaa oli Valion jogurtissa ja eniten (8%) Benecolissa.