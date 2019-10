Näin Anni Hautala valmistaa nopean uunilohen perheelleen, lisää mukaan antimia pakastelaarista: ”Lopputulos on tosi hyvää!”

Ajankohtaista

Näin Anni Hautala valmistaa nopean uunilohen perheelleen, lisää mukaan antimia pakastelaarista: ”Lopputulos on





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Piutpaut klassiselle perussäännölle

Nopea uunilohi

Valmistusohjeet

Laita uuni lämpenemään 200 asteeseen. Aseta lohifilee korkeareunaiseen uunivuokaan. Silppua sipulit ja jäiset ravut tasaisesti lohen päälle. Tuorejuuston voit valita makusi mukaan, olen itse käyttänyt ruohosipuli- tai sienituorejuustoja. Tai sitten maustat smetanan esimerkiksi sitruunalla, tilillä, suolalla ja pippurilla. Sekoita smetana ja tuorejuusto keskenään ja kuorruta lohi. Paista uunissa 25–40 minuuttia.