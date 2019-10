Kaksi morsianta kertoo pienistä häistään – näin onnistuivat häätarjoilut reilulla 1000 eurolla ja vain muutamilla satasilla

Ajankohtaista

Kaksi morsianta kertoo pienistä häistään – näin onnistuivat häätarjoilut reilulla 1000 eurolla ja vain muutami

Ruoka ravintolasta, kakku harrastelijalta





















Nykyään on paljon innokkaita harrastajia, jotka esittelevät harrastustaan somessa. Sieltä vaan kyselemään kakkuja, jälkiruokia, leivonnaisia ja leipiä. Ruokaa ei tarvitse olla ”kuin savolaisissa häissä”, montaa sorttia ja ylen määrin. Muutama lajike riittää. Meillä oli juomina alkumaljat, limpparia, vettä jne. Tässä voi tosiaan säästää paljon, jos ei tarvitse häihin suuria määriä alkoholia. Miettikää, mikä on teille sopivin vaihtoehto.





Pienet kahvitukset maistraatin jälkeen

Hääkakku oli lahja