Kuinka hyvin tunnet ruokasanaston? Tee 15 kysymyksen testi, josta vain parhaat saavat kaikki oikein

<section><h2><p>Kuinka hyvin tunnet ruokasanaston?</p></h2></section><section><h2><p>Mikä seuraavista on olennainen mauste aiolissa?</p></h2></section><section><h3><p>Mikä on setsuuri?</p></h3></section><section><h3><p>Mikä seuraavista verbeistä ei liity ruuanlaittoon millään tapaa?</p></h3></section><section><h3><p>Mitä tomaatille tehdään, kun se kaltataan?</p></h3></section><section><h3><p>Millainen pihvi on kyseessä, kun listalla lukee ”filet mignon”?</p></h3></section><section><h3><p>Mikä näistä ei ole juusto?</p></h3></section><section><h3><p>Mikä on kanapee?</p></h3></section><section><h3><p>Mikä seuraavista on oikeasti suolaustapa?</p></h3></section><section><h3><p>Mistä suklainen Sacher-kakku on kotoisin?</p></h3></section><section><h3><p>Mikä on endiivi?</p></h3></section><section><h3><p>Millä nimityksellä kutsutaan kastiketta, joka on valmistettu <span style="color: rgb(3, 48, 13);">voista ja munankeltuaisista ja </span>maustettu v<span style="color: rgb(3, 48, 13);">iinietikalla, pippurilla ja yrteillä?</span></p></h3></section><section><h3><p>Mikä seuraavista ei ole pastaa?</p></h3></section><section><h3><p>Mitä keittiössä tehdään, kun redusoidaan?</p></h3></section><section><h3><p>Mikä seuraavista on keitto?</p></h3></section><section><h3><p>Mitä ruokia listassa on otsikon entrée alla?</p></h3></section><section><h2><p>Olet eineseläjä</p></h2><p><p>Nyt ei mennyt oikein putkeen, mutta mitäs siitä? Syöt elääksesi, et elä syödäksesi. Olennaista on, että vatsa tulee täyteen, muulla ei niin ole väliä. Et edes pidä mistään turhan fiinistä, kummallista hienostelua kaiken maailman kaviaarit.</p><p>Et myöskään viihdy keittiössä, joten ruuanlaittoon liittyvä terminologia on jäänyt sinulle vieraaksi. Mitä sitä suotta käyttää aikaa moiseen, kun valmisruuilla ja pikanuudeleillakin pärjää mainiosti.</p></p></section><section><h3><p>Olet kotikokki</p></h3><p><p>Laitat ihan mielelläsi ruokaa kotona, joten hallitset tavanomaisimmat ruokasanat. Keskitytkin mieluiten makaronilaatikon kaltaisten arkiruokien laitteluun. Fine dining -maailma puolestaan on sinulle vieras, joten harvinaisemmat vierasperäiset ilmaukset ja erikoisten ruokalajien nimet eivät ole sinulle kovin tuttuja. Toisaalta, eipä sinulla niille juuri käyttöä olisikaan.</p></p></section><section><h3><p>Olet kulinaristi</p></h3><p><p>Rakastat hyvää ruokaa ja sen huomaa tietämyksestäsi! Olet joko hyvin paneutunut ruuanlaittaja tai sitten viihdyt olennaisen osan vapaa-ajastasi hienoissa ravintoloissa uusia makuja maistelemassa – kenties jopa molempia? Tunnet lähes kaikki erikoisemmatkin termit, ja vain parhaat huippukokit tuntevat ruokasanat sinua paremmin.</p></p></section><section><h3><p>Olet gourmet-kokki</p></h3><p><p>Huikeaa, kaikki oikein! Tunnet ruokasanaston paremmin kuin omat taskusi, eikä yksikään termi saa sinua hämillesi. Oletkohan Michelin-ravintolan kokki vai googletitko kaikki vastaukset?</p></p></section>





