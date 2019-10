Ajankohtaista

Tarun ihana smoothie ei kaipaa yhtään sokeria – kaunis herkku valmistuu nopeasti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Mango-banaanismoothie

Valmistusohjeet

Mittaa kaikki smoothie-ainekset tehosekoittimeen ja pyöräytä kaikki tasaiseksi massaksi. Kaada valmis smoothie yhteen tai kahteen jälkiruokakulhoon. Koristele smoothie tuoreilla marjoilla ja hedelmillä. Jos haluat smoothiesta juotavan version, niin lisää silloin maitoa niin paljon, että smoothie on tarpeeksi notkeaa.