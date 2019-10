Tältä näyttää Suomen suurimman ostoskeskuksen Triplan Prismassa ja K-supermarketissa kaksi päivää ennen avajaisia – hyllyjen välissä tulee vastaan Jyrki Sukula

Ajankohtaista

Tältä näyttää Suomen suurimman ostoskeskuksen Triplan Prismassa ja K-supermarketissa kaksi päivää ennen avajai





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Kokki käsittelee vihannekset kotiin vietäväksi









Runsaasti valmisruokaa









Jyrki Sukula: ”Ei tyhjennetä koko pajatsoa kerralla”









Kaupunkilaisten Prisma napakoissa neliöissä





















Yöostoksissa korostuvat tietyt tuotteet