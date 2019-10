Niitä joko rakastetaan tai vihataan, mutta kylmäksi ne eivät jätä – keskustelu Vihreistä kuulista ryöpsähti heti molempiin ääripäihin: ”AAAAH!”

Ajankohtaista

Niitä joko rakastetaan tai vihataan, mutta kylmäksi ne eivät jätä – keskustelu Vihreistä kuulista ryöpsähti he

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Rakastajia ja inhoajia

Rakastajaleiri: ”Tuovat hymyn huulille, joulu ei tule ilman”





Inhoajat: ”Olen aina vihannut”

https://www.vauva.fi/

https://www.fazer.fi/tuotteet-ja-asiakaspalvelu/makeiset/artikkelit/marmeladimakeiset/