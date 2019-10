Vohvelit kuin amerikkalaiset pannukakut – Tarun taikinassa on yllättävä aines hevi-osastolta

Ajankohtaista

Porkkanavohvelit

Sekoita kulhossa vehnäjauho, leivinjauhe, kardemumma, kaneli, sokeri sekä suola. Lisää joukkoon kerma, maito, kananmuna sekä porkkanaraaste. Sulata voi ja lisää se vielä muun taikinan joukkoon. Sekoita taikina tasaiseksi. Paista vohvelit vohveliraudalla vohveliraudan ohjeen mukaisesti.