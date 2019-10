Tomi Björck kaipaa Suomesta eniten yhtä ruokaa, jonka perässä hän saattaa ajaa Australiassa Ikeaan: ”Ei se ikinä mihinkään lähde”

Ajankohtaista

Sekoita kerma, kalakastike ja soija. Kaada broilerien päälle ja marinoi yön yli jääkaapissa. Pyyhi ylimääräinen marinadi pois talouspaperilla. Paahda leikkeet 200-asteisessa uunissa kypsiksi, noin 25 minuuttia. Laita kaikki satay-kastikkeen ainekset yleiskoneeseen ja aja tahnaksi. Ohenna tarvittaessa lisäämällä kookosmaitoa ja lisää enemmän kookoskermaa. Viipaloi kypsä liha. Valuta satay-kastike päälle ja viimeistele yrteillä, sitruunaruoholla ja chilillä.





Kokki ja ravintoloitsijaon julkaissut neljännen ruokakirjansa, Björck & Aasia (Cozy Publishing 2019). Hän on asunut neljä vuotta pääosin Australiassa, mutta on matkustellut viime vuosien aikana ympäri Aasiaa. Reissut ovat liittyneet myös ruoka-aiheiseen tv-ohjelmaan.Uusi kirja on tiivistelmä ruokamatkojen löydöistä, joista Björck on saanut inspiraatioita ja ideoita. Reseptejä yhdistää Aasia, mutta se ei sinänsä tarkoita mitään yksiselitteisesti kuvailtavaa asiaa.– Aasialaista ruokakulttuuria on mahdotonta kuvailla lyhyesti, sillä kokonaisen mantereen tarjontaa ei voi typistää yhteen määritelmään, Björck kirjoittaakin kirjassaan.Hän kertoo kirjan julkaisutilaisuudessa torstaina Helsingissä löytäneensä erityisesti yhdestä kohteesta valtavasti elämyksiä.– Taiwan on upea, upea kohde. Se on pieni, mutta siellä on rikkaampi ruokakulttuuri kuin monissa Euroopan maissa, Tomi Björck kuvailee.Tomi Björck elää ja työskentelee rikkaan ruokakulttuurin keskellä, mutta onko jotain ruokaa, jota hän joskus kaipaa Suomesta?– Henkilökohtaisesti kaipaan silliä ja silakoita, Björck kertoo Ilta-Sanomille tuotteesta, jota hän vie Suomesta Australian kotiin.Kotoista tuotetta löytyy myös Australiasta, kiitos ruotsalaisen huonekaluketjun.– Joskus ajan Ikeaan hakemaan sinappisilliä, kyllä tiettyjä skandijuttuja kaipaa välillä. Olin aikoinaan vanhassa Havis Amandassa töissä ja joskus haluan skagenia, silliä ja kaikkea sellaista. Ei se ikinä mihinkään lähde, vaikka elää aasialaisen, japanilaisen ja italialaisen ruoan ympärillä, hän kertoo ja viittaa ravintoloihinsa.Tuoreen kirjan reseptien raaka-aineet löytyivät Helsingissä sijaitsevista ruokakaupoista. Erityisesti erilaisten maustetahnojen käyttäminen näkyy ohjeissa. Sellaisia löytyy hyvinvarustelluista kaupoista.– Tahnoilla saa hyviä makuja helposti, Björck kertoi kirjan esittelytilaisuudessa.Ohjeet on tehty niin, että ne onnistuvat kotikeittiöissä. Mikä kirjan resepteistä olisi toimiva lapsiperheen arkiruoaksi?– Kanaa satay-kastikkeella on meidän poikienkin lemppari.Katso jutun lopusta ruoan resepti.Björck kannustaa kokeilemaan japanilaisia makuja kotikeittiöissä.– Japanilaisessa ruoassa on tietty umami, pehmeitä perusmakuja. Meillä pojat pitävät siitä.Aasialaisesta ruoasta ei voi tosiaan puhua yleistävästi, mutta yhteistä niille on kuitenkin runsas ja monipuolinen kasvisten hyödyntäminen. Suomessa kasvisruoan suosio on noussut viime vuosina merkittävästi, mutta aasialaiseen keittiöön se on kuulunut aina.Mitä Björck ajattelee kasvisruoan noususta Suomessa?– Olen seurannut sitä läheltä. Kaikki eivät välttämättä muista, että me tarjottiin Farangissa vegaanimenua jo kymmenen vuotta sitten, ja se sai kiitosta. Kokkina mun tehtävä on kokea kaikenlaisia ruokakulttuureja ja tuoda niitä asiakkaille, tarjota uusia makuelämyksiä. Sen eteen teemme paljon töitä.Tomi Björck on luonut yhteensä kahdeksan ravintolaa Suomeen ja Ruotsiin. Uusittu Farang-ravintola avataan helmikuussa uusissa tiloissa Helsingissä.Kirjan Thaimaata koskevassa luvussa Björck kirjoittaa, että maa on hänelle jokavuotinen matkakohde. Erityisesti katuruokatarjonta on siellä kiinnostavaa.Kirjassa on esimerkiksi Thaimaan makumaailmaa edustava ohje, kanaa satay-kastikkeessa, jonka Björck mainitsi sopivan koko perheen ruoaksi.Ainesosaluettelossa on esimerkiksi sitruunaruohoa, jota saa Suomessakin hyvinvarustelluista marketeista. Mikään ei myöskään estä versioimasta ohjetta kasviperäiseksi. Kanan voi vaihtaa vaikka tofuun ja kalakastikkeen voi jättää pois.Björck kirjoittaakin kirjassaan, että ohjeista kannattaa ottaa inspiraatioita sekä ideoita ja muokata niitä itselleen sopivaksi.– Sen sijaan, että luovut tietyn annoksen kokkauksesta, käytä puuttuvan aineksen tilalla jotain omaa suosikkia. Tai tarpeen mukaan voit oikaista, hän kirjoittaa.4 broilerin tai kanan rintaleikettä2 dl kookoskermaa1 rkl kalakastiketta1 rkl soijakastiketta2 dl suolatonta kuorittua maapähkinää10 cm pala sitruunaruohoa hienonnettuna1 cm pala inkivääriä raastettuna4 dl kookoskermaa1 rkl kalakastiketta2 rkl soijakastiketta1 chili ilman siemeniä1 limetin mehu ja kuori raastettuna1/2 ruukku korianteria hienonnettunamuutama lehti thaibasilikaa5 cm pala sitruunaruohoa ohuina renkaina1 chili ohuena suikaleenaResepti: Tomi Björck, Björck & Aasia (Cozy Publishing 2019)