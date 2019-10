Ajankohtaista

Elinan helppo nuudeliruoka valmistuu vain 20 minuutissa – kastike on todellinen herkku!





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helpot maapähkinänuudelit

Valmistusohjeet

Pilko tempe kuutioiksi ja silppua valkosipuli sekä kevätsipuli. Pilko parsakaalinnuput pienemmiksi ja kuutioi paprika. Kuumenna paistinpannu ja kiehauta vesi vedenkeittimessä nuudeleita varten. Kaada seesamiöljy pannulle ja lisää tempe. Paista, kunnes tempen pinta on saanut hieman väriä. Sillä välin kun tempe paistuu, laita nuudelit kulhoon ja kaada päälle kiehuva vesi. Anna kypsyä kannen alla 2–3 minuuttia tai pakkauksen ohjeen mukaan. Sekoita kastikkeen ainekset yhteen. Lisää pannulle kasvikset ja puolet kastikkeesta. Jatka paistamista 1–2 minuuttia. Kasvikset saavat jäädä kunnolla rapeiksi! Kaada nuudeleista vesi pois ja lisää ne pannulle. Kaada joukkoon loput kastikkeesta ja kuumenna. Tarjoa suolapähkinöiden ja tuoreen korianterin kanssa.