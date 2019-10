14-vuotiaan Elsan julkaisema kuva ihastutti somessa ja poiki oikeita tilauksia – näin hän valmistaa bravuurinsa

Ajankohtaista

14-vuotiaan Elsan julkaisema kuva ihastutti somessa ja poiki oikeita tilauksia – näin hän valmistaa bravuurins

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Facebook-päivitys vei leipomisen uudelle tasolle

















Cheerleadingia, musiikkia ja leipomista –”En stressaa ollenkaan”