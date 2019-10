Ajankohtaista

Taru leipoi ihanan mehukkaan sienipiirakan – harvinaisempi, mutta ihana aines pohjaan

Suppilovahveropiirakka ruispohjalla

Valmistusohjeet

Mittaa ruisjauhot ja suola leikkuuterällä varustetun monitoimikoneen kulhoon. Lisää kylmä voi joukkoon pieninä kuutioina. Pyöräytä ainekset tasaiseksi muruksi ja lisää lopuksi kylmä vesi. Työstä taikina käsin kiinteäksi. Jos sinulla ei ole konetta käytössäsi, voit myös nyppiä kylmän voin, suolan ja ruisjauhot hienoksi muruksi. Lisää joukkoon kylmä vesi ja työstä taikinasta kiinteä. Painele taikina noin 20 cm piirakkavuoan pohjalle ja reunoille. Käytä tarvittaessa ruisjauhoja apuna, jos taikina tarttuu käsiin. Nosta vuoka jääkaappiin täytteen valmistuksen ajaksi. Laita puhdistetut sienet lämpimälle paistinpannulle ja paista niitä niin, että neste haihtuu. Pilko sipuli ja valkosipuli. Lisää sienten joukkoon voi ja sipuli sekä valkosipuli. Kuullota sipulia ja valkosipulia pannulla sienten kanssa muutaman minuutin ajan. Lisää joukkoon suolaa, timjamia ja mustapippuria. Ota paistetuista sienistä eroon muutama parhaimman näköinen sieni piirakan päälle koristeeksi. Pilko loput sienet veitsellä pieneksi. Sekoita kulhossa kerma, kananmuna sekä juustoraaste. Lisää pilkotut sienet kerman joukkoon. Kaada kerma-sieniseos piirakkapohjan päälle ja asettele täytteen päälle kokonaiset sienet. Paista piirakkaa 175 asteessa noin 30-35 minuutin ajan, kunnes täyte on hyytynyt.