Espoolaisen kahvilan jättikorvapuusteja kehutaan ”maailman parhaiksi” – Rovaniemellä on vieläkin jättimäisemmät

Espoolaisen kahvilan jättikorvapuusteja kehutaan ”maailman parhaiksi” – Rovaniemellä on vieläkin jättimäisemmä

”Niistä on suurin piirtein tapeltu”

Rovaniemen jättipuustit





Korvapuustit

Valmistusohjeet

Käytä pullataikinaan aina huoneenlämpöisiä raaka-aineita. Lämmitä maito kädenlämpöiseksi ja murenna hiiva joukkoon. Sekoita joukkoon sokeri, kardemumma ja muna. (Kananmunan voit jättää halutessasi myös pois) Sekoita suola jauhoihin. Lisää taikinaan vähän jauhoja ja sekoita. Lisää loput jauhot hyvin vaivaten. Alusta taikinaa, kunnes se on kimmoisaa. Lisää lopuksi pehmeä voi ja vaivaa taikinaa niin, että se irtoilee kulhon reunoista. Peitä taikinakulho liinalla ja anna kohota kaksinkertaiseksi. Kun taikina on kohonnut, ota se pöydälle ja vaivaa ilmakuplat pois. Jaa taikina kahdeksi palaksi ja kauli kumpikin pala suorakaiteen muotoon. Levitä taikinalevyille pehmeää voita tasaiseksi kerrokseksi. Ripottele päälle sokeria ja kanelia. Kierrä levyt tiukalle rullalle, jätä saumat alaspäin. Leikkaa rullat vinottain 5–8 cm:n paloiksi niin, että joka toinen leikkaus on vinoon toiseen suuntaan, ja joka toinen toiseen suuntaan. Paina jokainen pala keskeltä alas peukalolla niin, että pulla pullistuu molemmilta puolilta. Nosta pullat leivinpaperin päälle pellille. Anna pullien kohota kaksinkertaisiksi lämpimässä paikassa. Voitele pullat munalla ja ripottele päälle raesokeria. Paista 225-asteisessa uunissa keskitasolla 10–12 minuuttia, kunnes pullat ovat kauniin värisiä.