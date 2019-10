Ajankohtaista

Tällainen on ruotsinlaivan sadan euron menu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1,5 miljoonaa kananmunaa









Kasvis- ja vegaanimenut hieman edullisempia

Ei puolivalmisteille

Hytti kutsuu viiden ruokalajin jälkeen