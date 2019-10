Ajankohtaista

Kun jääkaapissa ei ollut mitään ja ”epätoivo iski”, Henri Alén keksi täydellisen arkiruoan: ”Ah, niin hyvää!”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Epätoivo iski”

Vanhat mausteet pilaavat ruoan

”Mikset sä isi tee koskaan näin hyvää ruokaa normaalisti?”





Syntinen leipäpasta (neljälle)

Valmistusohjeet

Laita pasta kiehumaan suolattuun veteen paketin ohjeen mukaisesti. Kuori ja hienonna valkosipulinkynnet ohuiksi viipaleiksi. Lämmitä öljy pannulla lämpimäksi, mutta ei liian kuumaksi, jotta valkosipulit eivät pala. Lisää valkosipulit ja chilit öljyyn ja kuullota, kunnes voimakas tuoksu tulee esiin pannulta. Käytä rohkeasti öljyä ja varo polttamasta valkosipulia. Lisää mukaan leivänpalat ja nosta hieman lämpöä. Kun palat ovat kevyesti paahtuneet, kaada ne kulhoon öljyineen. Kun pasta on valmis, valuta se ja sekoita mukaan puolet valkosipuli-leipäpaistoksesta. Lisää mukaan leikattu lehtipersilja ja vielä tilkka oliiviöljyä. Ripottele loput leivänpalat pastan päälle ja nauti heti.