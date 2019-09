Kahvinkeitosta löytyi yksityiskohta, joka jakaa mielipiteitä – annosteletko sinäkin kahvinpuruja monen mielestä väärin?

Ajankohtaista

Kahvinkeitosta löytyi yksityiskohta, joka jakaa mielipiteitä – annosteletko sinäkin kahvinpuruja monen mielest

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1:1, mutta kukkuraisia mitallisia kahvinpuruja.

Yksi mitallinen enemmän puruja kuin vettä.

Yksi mitallinen vähemmän puruja kuin vettä.

2 mittaa vähemmän puruja kuin vettä.

2 mittaa enemmän puruja kuin vettä.