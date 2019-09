Ajankohtaista

Oletko kokeillut valmistaa lohta näin? Rasvaa ja kermoja ei tässä tarvita

Tillillä hunnutettua lohta

Valmistusohjeet

Kaada kalaliemi tai vesi sopivan kokoiseen pinnoitettuun pannuun ja kuumenna kiehuvaksi. Nosta kalapalat nesteeseen ja kypsennä miedolla lämmöllä n. 2 minuuttia molemmilta puolilta, eli kunnes vesi on lähes haihtunut. Käännä kerran tai kaksi. Mausta suolalla ja halutessasi pippurilla ja ripottele pinnalle hienonnettua tilliä. Lohi saa olla sisältä hivenen läpikuultava, silloin se on mehevimmillään. Kun teet pienemmän annoksen, käytä pienempää pannua ja vähemmän vettä. Tarjoa kala esimerkiksi perunamuusin ja kasvisten kera.

Uunilohi on suosittua ruokaa kodeissa ja olemme kertoneet aiemmin erilaisista tavoista valmistaa sitä. Kalan syömistä myös suositellaan ainakin kaksi kertaa viikossa, kuten esimerkiksi Sydänliitto kertoo.Toiset vannovat ruoanlaitossa voin, suolan ja pippurin voimaan. Kieltämättä ne tuovatkin ruokaan yleensä hyvän maun. Jos suolan tai rasvan määrää pitää, tai niitä haluaa vähentää, kalan saa valmistettua maukkaaksi, Pro Kala ry kertoo tiedotteessaan.Tiedotteessa on ohje, jossa lohifile kypsennetään pannulla, mutta paistamisen sijaan kala kypsyy keittämällä joko kalaliemessä tai vedessä. Tässä ohjeessa kalaa ei siis kuorruteta kermoilla ja rasvalla. Kuten paistamallakin, keittämällä kala on muutamassa minuutissa valmista. Molemmissa tekniikoissa on tärkeää, ettei lohta kypsennä liikaa, jotta sen mehukkuus säilyy.4 kpl 150 g:n annospaloja lohifileestä2 dl kalalientä (fondista) tai vettäripaus suolaavalko- tai mustapippuria myllystärunsaasti hienonnettua tilliäResepti: Pro Kala ry