Tässä on kahvipöydän kruunu! Tarun ihanan marjaisa juustokakku vain paranee jääkaapissa

Helppo ja herkullinen lakkakakku

Valmistusohjeet

Murskaa keksit pakastepussin sisällä esimerkiksi käsin murskaten tai kaulimella kaulien. Voit myös käyttää leikkuuterällä varustettua monitoimikonetta keksien murskaamiseen. Sulata voi ja lisää sen joukkoon öljy. Lisää rasvat keksimurskan joukkoon ja sekoita hyvin. Laita noin 18-20 cm irtopohjavuoan reuna tarjoiluastialle. Öljyä halutessasi vuoan reunus ja ripottele öljyn päälle hieman tomusokeria, niin vuoka irtoaa helposti kakun reunasta. Kaada keksimurska reunuksen sisään ja painele se tasaiseksi pohjakerrokseksi. Valmista täyte mittaamalla kolme desilitraa vispikermaa ja tuorejuusto kulhoon. Vatkaa ne yhdessä paksuksi ja jämäkäksi vaahdoksi. Sekoita lopuksi 200 grammaa lakkahilloa joukkoon.