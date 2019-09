Ajankohtaista

Ihanat sämpylät valmistuvat 15 minuutissa: ”Resepti on pelastanut monta aamua”

Sekoittamiseen 3 minuuttia, uunissa 12 minuuttia

15 minuutin ruis-kaurasämpylät (5 kpl)

Valmistusohjeet

Lämmitä uuni 175 asteeseen. Sekoita kaikki kuivat ainekset keskenään kulhossa lusikalla. Lisää hunaja sekä vesi ja sekoita tasaiseksi taikinaksi. Mikäli käytät kaurahiutaleita, voit tarvita vähän enemmän ruisjauhoja. Lopputuloksen tulee kuitenkin olla paljon tavallista sämpylätaikinaa tahmeampaa. Nostele seos kahden lusikan avulla viideksi sämpyläksi leivinpaperin päälle uunipellille. Paista uunissa 12 minuuttia. Anna jäähtyä hieman ennen tarjoilua.