Ajankohtaista

9 löytöä ruokakauppojen uutuuksista: ”Ihana leipä”, yllättävä einespata ja hyvä kauramaito kahviin

Kaurajemmari (Leivon Leipomo, täysjyväkaurainen kuivaleipä 380 g/ 3,79 euroa/pakkaus)

Särvin kalajauheliha (SÄRVIN 400 g Original kalajauheliha, 4,98 euroa/paketti)





Juureslevite (Alavuden öljynpuristamo Juureva juureslevite punajuuri-merisuola 200 g/2, 95 euroa/pakkaus)





Ohut kauraleipä (Vaasan Ohut Kaura 100%, 225 g/ 1, 59 euroa)





Valio Oddlygood Barista (Valio Oddlygood barista kaurajuoma 1 litra, 2,25 euroa/kpl)





Fazer Lakritsi 100 % kaura (Fazer Lakritsi Kaura 20 g lakritsi, 0,26 euroa)





Minttusuklaa proteiinirahka (Valio PROfeel proteiinivanukas 180 g minttusuklaa laktoositon/1,29 euroa/kpl





Versofood: Härkis Valmis! Mehevät Koftat & kookoskermakastike 300 g (4,29 euroa/paketti)





Kariniemen Marokkolainen kanapata 700 g (6, 95 euroa paketti)