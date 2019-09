Ajankohtaista

Tarun pehmeät suklaakeksit eivät suklaassa säästele – ihana herkku!

Pehmeät ja maukkaat suklaakeksit

Valmistusohjeet

Vatkaa huoneenlämpöinen voi ja sokerit keskenään noin viiden minuutin ajan. Lisää kananmunat joukkoon yksitellen, voimakkaasti vatkaten. Sekoita vehnäjauhot, kaakaojauhe ja ruokasooda keskenään. Lisää ne voiseoksen joukkoon. Pilko suklaa reippaan kokoisiksi paloiksi ja lisää taikinaa. Voit ottaa eroon osan suklaapaloista keksien viimeistelyä varten. Ota keksikauhalla sopivia palloja tai pyörittele keksitaikina käsin palloiksi uunipelleille. Taikinasta saat noin 16–20 keksipalloa. Jätä keksipallojen väliin tilaa, jotta keksit mahtuvat tarvittaessa leviämään paiston aikana. Koristele pallot viimeistelyä varten eroon otetuilla suklaapaloilla. Voit samalla hieman painaa keksipalloja päältä tasaisemmiksi. Paista keksit 175 asteessa noin 12–15 minuutin ajan, riippuen keksien koosta.