Kari Aihisen helppo arjen ”pelastajaruoka” ja nyrkkisääntö, jolla jauhelihan paistaminen onnistuu paremmin

Ei yksin nysväämistä, hommat voi jakaa

Klassikko toimii arjessa

Älä ahda pannua täyteen

Lohi-perunalaatikko (6 annosta)

Valmistusohjeet

Kuumenna uuni 175 asteeseen. Keitä perunat, jonka jälkeen anna niiden jäähtyä. Viipaloi perunat sopivan kokoisiksi paloiksi. Pilko kalat ja hienonna tilli. Kuori ja viipaloi sipuli ja kuullota sitä öljyssä pannulla hetken ajan. Voitele uunivuoka ja lado siihen kerroksittain perunaa, sipulia, lohta ja tilliä. Aloita ja lopeta perunalla. Sekoita toisessa astiassa munat, kerma ja maito. Kaada seos vuokaan. Mausta suolalla ja valkopippurilla. Kypsennä laatikkoa uunissa 30–40 minuuttia ja tarjoa heti.