Peggyn supermehevien valkosipuliperunoiden ohjeessa on pieni salaisuus: ”Niin retroa, mutta niin hyvää”

”Läheisiä voi välillä hemmotella”

Salaisuudet: pieni esikypsytys ja täydellinen kermaseos

Mehukkaat valkosipuliperunat (4–6 annosta)

Valmistusohjeet

Voitele uunivuoka. Hienonna ruohosipuli. Kuori ja raasta valkosipuli. Kuori, pese ja leikkaa perunat noin 1/2 cm:n paksuiksi viipaleiksi. Huuhtele viipaleet kylmässä vedessä ja kuivaa lopuksi talouspaperiin. Kiehauta kerma kattilassa ja lisää valkosipuli, ruohosipuli, suola, mustapippuri, sekä perunat kattilaan. Anna hautua keskilämmöllä noin 15 minuuttia välillä sekoittaen. Kaada varoen kaikki uunivuokaan ja anna kypsyä uunissa noin 200 asteessa noin 20 minuuttia, kunnes perunat ovat pehmeän kypsiä. Jäähdytä hetki ja tarjoile.

Hyvä vierasvara syntyi lennosta