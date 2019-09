Ajankohtaista

Suomen paras olut on valittu – voittaja oli raadin mukaan ylivoimainen

”Erinomainen”

Vaalea lager

Rock - An allday, everyday lager 4,7 t%, kansainvälinen vaalea lager, RPS Brewing Oy Märichello 5,2 t%, amerikkalainen lager, Olarin Panimo Oy Mosaic Lager 4,7 t%, amerikkalainen lager, Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pils

Dashing Dora 5,2 t%, tsekkipils, Hopping Brewsters Beer Company Oy Lapland Pilsner 5,2 t%, vaalea tsekkilager, Tornion Panimo Oy Sonnisaari Pils 5,2 t%, saksalainen pils, Sonnisaari panimo Oy

Tumma tai värillinen lager

Bock's Doppelbock 7,5 t%, doppelbock, Bock's Corner Brewery Oy LZ-1 Zeppelin 7,2 t%, doppelbock, Hopping Brewsters Beer Company Oy Pihta India Pale Lager 6,2 t%, kansainvälinen keskitumma lager, Kanavan Panimo

Vaalea tai keskitumma ale (eurooppalainen)

Rakki Forestfinnish Pale Ale 5,5 t%, englantilainen IPA, Panimoyhtiö Hiisi Oy Waahto Brewery Red Ale 5,4 t%, irlantilainen punainen ale, Waahto Brewery Oy Smörre Ruis I.P.A. 5,9 t%, englantilainen IPA, Plevna / Koskipanimo Oy

Amerikkalaistyylinen vaalea ja keskitumma ale

Ankle Slapper Surf Ale 5,2 t%, amerikkalainen pale ale, Fat Lizard Brewing Company Oy Mosaic APA 4,5 t%, amerikkalainen pale ale, Maku Brewing Kouko Barley Wine 10,5 t%, amerikkalainen barley wine, Panimoyhtiö Hiisi Oy

Amerikkalainen IPA

New England IPA 5,5 t%, erikois-IPA - New England IPA, Stadin Panimo Oy Scissors - Indie Pale Ale 5,4 t%, amerikkalainen IPA, RPS Brewing Oy Juiciness 5,5 t%, amerikkalainen IPA, Cool Head Brew

Stout ja portteri

Ikiiurso Bourbon Barrel Aged 12,0 t%, imperial stout, Panimoyhtiö Hiisi Oy Waahto Brewery Kahvi Stout 7,4 t%, irlantilainen extra stout, Waahto Brewery Oy Imperial Stout 10,0 t%, imperial stout, Maku Brewing

Muu tumma ale

Toivo Red Ale 5,5 t%, irlantilainen punainen ale, Kanavan Panimo Lammin Sahti 7,5 t%, sahti, Lammin Sahti Oy Kellariolut nro 1 7,0 t%, belgialainen tumma vahva ale, Teerenpeli Panimo ja Tislaamo Oy

Vehnäolut

Dandelion Dreams Witbier 4,9 t%, witbier, RPS Brewing Oy Vauhtiveikko 5,3 t%, vehnäolut, Teerenpeli Panimo ja Tislaamo Oy Weizen Bock 7,5 t%, vehnäbock, Plevna / Koskipanimo Oy

Marja-, hedelmä- ja hapanoluet

Deep Double Stoned 6,0 t%, hedelmä- ja mausteolut, Cool Head Brew Paljas saari 3,5 t%, gose, Kanavan Panimo Salted Licorice Raspberry Sour 5,0 t%, hedelmä- ja mausteolut, Cool Head Brew

Muut oluet

Groteski 3,7 t%, Piwo Grodziskie, Iso-Kallan Panimo Oy) Funky Luomu 6,5 t%, brettanomyches-olut, Fiskarsin Panimo Prykmestar Savukataja 9,0 t%, erikoisuus, savuolut, Vakka-Suomen Panimo Oy