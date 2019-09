Helsinkiin avautuu kuukauden sisällä yli 70 uutta ravintolaa ostoskeskuksiin – nämä löytyvät kohta Triplasta ja Kaaresta

Ajankohtaista

Helsinkiin avautuu kuukauden sisällä yli 70 uutta ravintolaa ostoskeskuksiin – nämä löytyvät kohta Triplasta j





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Kaareen uusi ravintolamaailma

Kotiruokaa, kodikkuutta ja aurinkoterassi, mutta pelottaako Tripla?