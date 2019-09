Ajankohtaista

Taru teki täydellisen jälkiruoan – kolmen kerroksen marjaherkku ei ole liian makea

Herkullinen kolmen kerroksen marjajälkiruoka (4 annosta)

Valmistusohjeet

Valmista ensimmäiseksi pannacotta mittaamalla maito, kerma ja sokeri kattilaan. Leikkaa puolikas vaniljatanko pitkittäin kahteen osaan ja raavi veitsen terällä vaniljan siemenet tangon sisältä. Lisää siemenet sekä tangon palaset kattilaan. Laita liivatelehdet likoon runsaaseen kylmään veteen noin viiden minuutin ajaksi. Kuumenna kattilassa olevaa seosta kiehuvan kuumaksi koko ajan sekoittaen. Siivilöi seos ja laita takaisin kattilaan. Näin saat vaniljatangon palat pois seoksesta. Kuumenna seos vielä uudestaan kiehuvaksi. Ota liivatelehdet pois kylmästä vedestä. Purista niistä ylimääräinen vesi pois. Sulata liivatelehdet kuuman vaniljaseoksen joukkoon hyvin sekoittaen. Kun seos on tasaista, jaa se neljään lasiin tai pieneen tarjoiluastiaan. Nosta astiat jääkaappiin vähintään neljän tunnin ajaksi. Laita hyytyneen pannacottan päälle varovasti tuoreita marjoja. Valmista marenki mittaamalla vatkauskulhoon valkuaiset. Vatkaa valkuaisia ja lisäile sokeri vähitellen joukkoon. Marenkivaahto on valmis, kun se on paksua ja kiiltävän valkoista. Lusikoi vaahto pursotuspussiin ja pursota marjojen päälle. Voit myös halutessasi lusikoida marengin marjojen päälle, jos pursottaminen tuntuu haastavalta. Paahda marengin pintaa kaasupolttimella tai vaihtoehtoisesti hetken aikaa uunissa kuuman grillivastuksen alla. Ole varovainen, ettet polta marenkia.