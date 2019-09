Ajankohtaista

Muusi kolmella tapaa, mikä on paras? Kokkareet voi välttää yksinkertaisella kikalla

Muuta maidon ja voin järjestys

Muusi sipulimaitoon

Uunipottumuusi

Näin vältät kokkareet

Perusmuusi

Valmistusohjeet

Kuori ja keitä perunat. Kaada kypsät perunat lävikköön ja anna ylimääräisen veden haihtua. Kuutioi voi sekoituskulhoon. Purista kuumat perunat perunaprässin läpi voin päälle ja lisää joukkoon kuumaa maitoa. Voit myös muussata perunat käsin perunamurskaimella. Muussaa kaikki aineet tasaiseksi muusiksi.