Mitä eroa on lohella ja kirjolohella? Ne eivät ole edes sukua toisilleen – 6 selkeintä eroa

Listasimme kuusi selkeintä eroa:

Jos ne laittaa vierekkäin, lohi on isompi, ja kirjolohen kyljessä on enemmän väriä. Lohesta saatava filee on siksi yleensä isompi. Toiset eivät huomaa niiden välillä mitään eroa, mutta koostumuksessa on pieniä eroja. Kirjolohi on hieman kiinteämpää. Lohi on kirjolohta rasvaisempaa. Kirjolohessa on hieman enemmän proteiinia kuin lohessa. Alkuperässä on myös eroja. Lohi (tieteelliseltä nimeltään salmo salar) on alun perin Pohjois-Atlantilta. Suurin osa Suomessa myytävästä lohesta on kasvatettua tuontikalaa. Kirjolohi (oncorhynchus mykiss) on kotoisin Tyyneltämereltä. Kaupassa myytävä kirjolohi on usein kotimaassa kasvatettua, Pro kalan tiedotteessa kerrotaan.

Sama kypsymisaika

