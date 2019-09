Ajankohtaista

Sami Kurosen lohinyytit: ”Lohi, peruna ja smetana sulavat uunissa ihaniksi”

Venäläiset lohinyytit ja tilli-smetanakastike

Valmistusohjeet

Keitä perunat lähes kypsiksi. Sulata pannulla voi ja kuullota siinä pieneksi pilkottu punasipuli. Mausta suolalla ja mustapippurilla. Lisää joukkoon pilkottu tilli ja anna jäähtyä. Leikkaa lohi neljäksi, n. 1 cm paksuksi viipaleeksi ja mausta viipaleet suomalla ja pippurilla. Leikkaa perunat n. 1 cm:n siivuiksi, mausta suolalla ja kokoa uudelleen perunan muotoon. Nosta leivinpaperilla päällystetyn pellin päälle. Kierrä lohiviipaleet perunoiden ympärille, käytä hammastikkuja, jotta nyytti pysyy kasassa. Laita ruokalusikallinen smetanaa perunoiden päälle ja lopuksi nokare sipuli-tilliseosta nyytin kruunuksi. Kypsennä valmiita nyyttejä 200-asteisessa uunissa 15–20 minuuttia, kunnes lohi on kypsää. Laita loppu smetana kattilaan. Mausta suolalla, pippurilla ja hunajalla. Kiehauta siten, että kastike hieman sakenee. Lisää tilli vasta juuri ennen tarjoilua. Valuta kastiketta lautasille ja nosta kypsät lohinyytit kastikkeen päälle. Voit koristella annoksen mädillä ja tillinoksilla.