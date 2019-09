Ajankohtaista

Taru teki jääkaapin jämäkermaviilistä ja aamupuuron tähteistä mahtavat pikasämpylät – tulos oli supermehevä

Pikasämpylät

Valmistusohjeet

Sekoita sämpyläjauhoseos, ruokasooda sekä suola keskenään. Sekoita toisessa kulhossa kermaviili, kaurapuuro sekä maito. Lisää nesteseos kuivien aineiden joukkoon ja sekoita taikina tasaiseksi. Annostele taikina kauhalla tai kahdella lusikalla uunipellille leivinpaperin päälle kahdeksaan osaan. Ripottele päälle hieman kaurahiutaleita. Paista 200 asteessa noin 15 minuutin ajan, tai kunnes sämpylät ovat saaneet väriä ja ovat kypsiä.