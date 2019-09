Ajankohtaista

Herkullinen ja edullinen uuniruoka kanasta pelastaa arkisen ruokapulman

Maanantai

https://www.is.fi/ruokala/resepti/art-2000001003775.html





Tiistai

https://www.is.fi/ruokala/resepti/art-2000001003773.html

Keskiviikko

https://www.is.fi/ruokala/resepti/art-2000001003771.html





Torstai

https://www.is.fi/ruokala/resepti/art-2000001004783.html





Perjantai

https://www.is.fi/ruokala/resepti/art-2000001004960.html