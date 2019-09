Ajankohtaista

Taru teki helpon voileipäkakun kääretortun muotoon – kaunis herkku kahvipöytään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Kasvisvoileipäkakkurulla

Valmistusohjeet

Valmista täyte raastamalla kurkku ja valkosipuli hienoksi raasteeksi sekä pilkkomalla paprika pieneksi kuutioksi. Laita kurkku, valkosipuli sekä paprika siivilään ja ripottele noin puoli teelusikallista suolaa joukkoon. Sekoita ja anna kurkusta valua ylimääräiset nesteet pois. Vatkaa täytteen tuorejuustot yhdessä vispikerman kanssa paksuksi vaahdoksi. Lisää vaahdon joukkoon kurkku-paprikaseos sekä mustapippuri ja tarvittaessa lisää suolaa. Leikkaa leivistä ohuesti reunat pois. Levitä leivät leivinpaperin päälle 3 1/2 leipäsiivua neljän riviin. Lisää kostutusliemeen halutessasi hieman sitruunamehua. Kostuta leivät pullasutia apuna käyttäen ja katso, että leivät ovat mahdollisimman tiiviissä riveissä leivinpaperin päällä. Voit laittaa leipiä hieman lomittain, jotta kääretorttuun ei tule pitkiä yhtenäisiä saumoja. Levitä täyte leipien päälle ja rullaa voileipäkakku leivinpaperin avulla tiiviiksi rullaksi. Pyöräytä voileipäkakkurullan ympärille tiiviisti vielä esimerkiksi folio, niin voileipäkakkurulla on hyvin suojattuna ja pitää muotonsa. Nosta voileipäkakkurulla jääkaappiin odottelemaan mielellään seuraavaan päivään. Ota folio ja leivinpaperi pois voileipäkakkurullan ympäriltä ja siirrä voileipäkakkurulla tarjoiluastialle. Leikkaa päädyt siisteiksi. Vatkaa kuorrutteen vispikerma ja tuorejuusto paksuksi vaahdoksi. Lisää halutessasi valkopippuria ja suolaa oman maun mukaan. Levitä tai pursota kuorrute voileipäkakkurulla päälle ja koristele voileipäkakkurulla haluamallasi tavalla. Käytä koristeluun esimerkiksi salaatteja, kurkkua sekä syötäviä kukkia.