Kokenut matkaopas Tapio antaa vinkin Tallinnassa sijaitsevaan legendaariseen baariin – on vain yksi tapa saada sieltä palvelua

Tapio Mäkeläinen tuntee Viron erityisen hyvin. Hän on toiminut vuosia matkanjohtajana, -suunnittelijana ja -oppaana. Uransa jo 1980-luvun alkupuolella aloittanut Mäkeläinen on kirjoittanut 20 Viroa esittelevää matkaopasta. Torstaina julkaistu Tapion matkassa, Tallinnan Vanhakaupunki (Arktinen banaani 2019) kuvailee monille Tallinnan kävijöille tuttua aluetta.Kirjan luettua alueen torneja ja ikivanhoja rakennuksia voi katsoa aivan uusin silmin. Kirjassa kerrotaan tarinoita eri aikakausilta ja avataan Tallinnan valtavan pitkää historiaa jo 1200-luvulta. Kirjassa kerrotaan myös Vanhankaupungin pienistä yksityiskohdista, kuten patsaiden ja muistomerkkien tarinoista sekä niiden merkityksistä.Tapio Mäkeläinen kertoo kirjassa myös muutamista pitkän historian vuoksi legendaarisiksi määritellyistä ravintoloista.Yksi niistä on baari, jossa voi tehdä aikahypyn 1970-luvulle. Kyseessä on Valli Baar (Müürivahe 14), jota kirjassa kuvaillaan jopa ”yhdeksi koko Viron legendaarisemmaksi anniskelutilaksi”. 1970-luvun sisustus on aito ja suojeltu.Mäkeläinen kirjoittaa, ettei baari sovi hienostelijoille – eikä lapsille.– Pienessä baarissa on suuri U-muotoinen tiski, jonka ääressä istuvat kaikki ne, joille tarjoillaan. Palvelu on usein yrmeän epäkohteliasta, jollei ole kantajengiä, tai jollei osaa käyttäytyä oikein, kirjassa kuvaillaan.Kysyimme Mäkeläiseltä, millainen käytös edistää palvelun saamista kyseisessä baarissa?– Baaritiskillä pitää tietää mitä tilaa. Siihen ei kannata jäädä töpeksimään ja tukkimaan tilaa. Baarissa ei myöskään kannata huudella takaosassa. Sinne ei palvella. Baarissa on kaksi baarimikkoa, joista toinen on tunnetusti tympeämpi. On myös tuurista kiinni, kumpi siellä sattuu olemaan, Tapio Mäkeläinen kertoo.– ”Pakollinen” juoma on shotti Millimallikas, joka nimensä mukaisesti näyttää meduusalta. Välillä haitaristi soittaa nurkassa ja baarissa lauletaan ja yritetään jopa tanssia, baaria kuvaillaan kirjassa.Tapio Mäkeläisen antaa hyviä ravintoloita etsiville vinkkejä.– Vanhassakaupungissa on paljon hyviä ravintoloita ja hinnat ovat kaikkialla suhteellisen edulliset. Mutta nyrkkisääntö on se, että kaikkein kalleimmat ravintolat ovat raatihuoneen torin ympärillä. Jos etsii hiukan edullisempaa, torilta kannattaa kävellä hiukan kauemmaksi.Vanhankaupungin ulkopuolella on myös paljon ravintoloita, Mäkeläinen muistuttaa. Hän vinkkaa muutamasta, joita kannattaa kokeilla.– Ravintola Ülo Kalamajan alueella lähellä satamaa. Myös Linnahallin lähellä sijaitseva Umami Resto on ravintola, jossa on hyvä tarjonta. Noblessnerin alue on kiinnostava, hyviä ravintoloita ja syksyllä siellä avataan taide- ja tiedekeskus.Tapio Mäkeläinen on havainnut, että Tallinnan ravintolamaailmassa on ainakin kaksi selkeästi nousevaa trendiä.– Vegaaniravintoloita ja kahviloita on tullut paljon. Lisäksi pienpanimobuumi on tuonut baareja, joissa on erikoisoluiden tarjontaa.Kerroimme aiemmin Viron hyvin tuntevan kokin Juha Rantasen ravintolavinkeistä Tallinnaan. Rantasen nyrkkisääntö vältettävien ravintoloiden kohdalla oli selvä: sisäänheittäjät eivät ole tasokkuuden, eikä aina täysin rehellisyydenkään merkki.Jaa alla omat parhaat vinkkisi Tallinnaan!