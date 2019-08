Ajankohtaista

Tyhjä kahvipaketti ei kuulu sekajätteeseen – ja syy, miksi maitotölkit pitäisi aina huuhdella

Kaikki muovi ei kuulu muovinkeräykseen

Muovinkeräykseen eivät kuulu:

Vaarallisten aineiden jäämiä kuten maalia, kemikaaleja, öljyä tai lääkkeitä sisältävät purkit ja tölkit. PVC-pakkaukset. Ne tunnistaa 03-merkinnästä. Muut kuin pakkaukset: esimerkiksi lelut, keittiötarvikkeet, hammasharjat tai kastelukannut eivät ole pakkauksia.

Muovinkeräykseen voi laittaa:

Elintarvikkeiden tyhjät muoviset pakkaukset, kuten jogurttipurkit, voirasiat sekä leikkele-, juusto- ja valmisruokapakkaukset. Tyhjät muoviset pesuaine-, sampoo- ja saippuapullot. Muovikassit, -pussit ja -kääreet. Tyhjät muovipullot, -kanisterit ja -purkit, mieluiten litistettynä.

Miksi maitotölkit pitää huuhdella?