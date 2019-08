Mummon muusiohjeessa on taivaallisen maun tuova ainesosa – Sari tallensi isoäidin haalistuneiden reseptivihkojen aarteet kirjaksi

Ajankohtaista

Mummon muusiohjeessa on taivaallisen maun tuova ainesosa – Sari tallensi isoäidin haalistuneiden reseptivihkoj

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suvussa kulkeneita reseptejä

Perunamuusin salainen aines: sipulimaito

Mummon sipulimaitoon valmistettu perunamuusi (noin 4 annosta)

Valmistusohjeet

Pese, kuori ja leikkaa perunat saman kokoisiksi paloiksi. Nosta perunat kattilaan ja lisää sen verran vettä, että perunat juuri ja juuri peittyvät. Lisää tarvittava määrä suolaa. Peitä kattila kannella ja keitä perunat kypsiksi, noin 15–20 minuuttia. Kaada sen jälkeen vesi pois kattilasta ja höyrytä perunat kuumalla levyllä (perunat kuivahtavat siis tyhjässä kattilassa pienen hetken). Soseuta perunat. Kuori ja lohko sipuli. Laita maito, voi ja sipulilohkot sopivaan kattilaan ja kuumenna melkein kiehuvaksi. Lisää maitoseos vähän kerrallaan perunasurvoksen joukkoon puuhaarukalla samalla sekoittaen. (Sipulimaidon tarkoitus on maustaa muusia, mutta maidossa kiehautettuja sipulinpaloja ei tarvitse välttämättä kaataa perunasurvoksen sekaan. Sari Spåra käyttää ne kuitenkin itse aina.) Mausta muusi vielä tarvittaessa suolalla.