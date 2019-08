Ajankohtaista

Erotatko kantarellin valevahverosta? Tympeä yllätys paljastuu viimeistään lautasella





Valevahvero on sitkeä

Näin sienet eroavat toisistaan:

Valevahvero on väriltään (lakin ja jalan) oranssimpi kuin kantarelli. Valevahveron jalka on melko voimakkaan oranssinruskea ja etenkin tyvestä tummempi kuin kantarellin jalka.

Valevahveron lakin alla on heltat, kantarellilla helttamaiset poimut

Kantarelli on keltainen, valevahvero oranssinkeltainen.

Kantarellia tavataan usein koivikoissa. Valevahvero viihtyy havu- ja sekametsissä, hakkuuaukeilla, risukoissa ja se kasvaa usein lahopuulla tai vaikkapa sahanpurussa pururadan varrella.