Nerokas tapa viipaloida omenat piirakkaan – unohda pilkkominen veitsellä

”Tulipalon sammuttamista ennen tulipaloa”

En koskaan lähde hakemaan lapsia päiväkodista ilman pieniä, nimikoitua eväspusseja. Se on tulipalon sammuttamista ennen tulipaloa.

Nerokas oivallus

Seuraajalta tuli todella hyvä neuvo, että omenat omenapiirakkaan voi leikata juustohöylällä. Ihan huikea vinkki.

Omenapiirakka

Valmistusohjeet

Sekoita taikinan ainekset kulhossa. Levitä taikina leivinpaperilla päällystetylle pellille. Viipaloi omenat ohuiksi siivuiksi ja levitä taikinan päälle. Ripottele pinnalle kanelia ja sokeria. Paista 225 asteessa 20–25 minuuttia.