Ajankohtaista

4 ihanaa ohjetta kantarelleista: piirakka, keitto ja taivaallinen risotto

Kantarellipiirakka

Valmistusohjeet

Sekoita pohjan ainekset nopeasti taikinaksi. Taikinaa ei tarvitse vaivata. Painele taikina piirakkavuoan (n. 23 cm halkaisijaltaan) pohjalle ja reunoille. Kuullota hienonnetut kantarellit ja sipulit öljyssä. Lisää joukkoon timjami, suola ja mustapippuri. Sekoita juustoraaste, kerma ja munat keskenään. Kaada paistettu sienitäyte pohjan päälle, ja lisää munajuustoseos. Paista 200-asteisessa uunissa noin 25–35 minuuttia. Viimeiset viisi minuuttia paista piirakkaa alalämmöllä, että pohja paistuu hyvin.





Kantarelli-savulohikeitto

Valmistusaika

Kuullota kantarelleja hetki pinnoitetulla pannulla, kunnes nesteet haihtuvat. Sulata kattilassa voita ja lisää kantarellit ja perunat. Kuullota hetki. Lisää kalaliemi ja anna kiehua, kunnes perunat ovat lähes kypsiä. Lisää hienonnettu kesäsipuli, lorauta kermaa ja lisää sitruunan kuori ja loraus mehua. Mausta tarvittaessa suolalla. Kuumenna. Lämmitä kalapalat ja lusikoi keittoa päälle. Ripottele päälle tilliä.

Simppeli sienikeitto

Valmistusohjeet

Pilko sienet kattilaan ja kypsennä niitä sen verran, että sienistä irtoava neste haihtuu. Lisää voi ja hienonnettu sipuli ja kuullota muutama minuutti. Ripottele pinnalle vehnäjauhoja ja kääntele ne sienten joukkoon. Lisää liemi, kerma ja juusto. Keitä miedolla lämmöllä viitisentoista minuuttia. Tarkista maku ja lisää tarvittaessa suolaa. Ripottele halutessasi pinnalle tuoretta persiljaa.