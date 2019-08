Ajankohtaista

Maailman ihanin tapa valmistaa halloumi – unohda käryttäminen!

Juusto paistetaan tomaattiviipaleiden päällä

Paistettua halloumia

Valmistusohjeet

Leikkaa tomaatti ja halloumi viipaleiksi, hienonna valkosipuli ja chili. Kuumenna 2 rkl oliiviöljyä pannussa. Kun pannu on kuuma, lisää tomaattiviipaleet ja asettele halloumit tomaattiviipaleiden päälle. Ripottele päälle suolaa, valkosipuli ja chili. Anna paistua noin 5 minuuttia ja tarjoile välittömästi.