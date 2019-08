Ajankohtaista

”Paras mustikkapiirakka, jota olen ikinä maistanut” – tämä ohje viedään käsistä

Kotileipojien uusi suosikki on mustikkapiirakka, joka on mehevyydeltään ihan omaa luokkaansa.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy