”Räjähtikö” puuro mikrossa ? Ongelmaan on hyvin helppo ratkaisu – kaurapuurolle on myös täydellinen resepti

Vaihda astia laakeampaan

Ylijäänyttä puuroa voi paistaa superherkuksi

Nuoret eivät lisää maitoa ja voita

Katja Vuorisen ohjeet täydellisen kaurapuuron keittämiseen:

Puuron valmistuksessa ei kannata kiirehtiä. Hauduttaen tulee maukkain puuro.

Puuro kannattaa keittää riittävän laakeassa kattilassa, jossa puuro pääsee hautumaan.

Keittämisvaiheessa puurokattilaan ei kannata lisätä kermaa tai maitoa – se palaa nopeasti pohjaan.

Vältä liian innokasta sekoittamista, sillä se lisää kauran liukoisen kuidun eli beetaglukaanin liukenemista nesteeseen, jolloin puurosta tulee helposti geelimäistä.

Käytä tarpeeksi suolaa, sillä puuro on aika mautonta ilman sitä.

Makea, hapan, suolainen ja rapea sopivat kaurapuuron lisukkeiksi.

Kokeile myös kaurahiutaleiden paahtamista, näin saat puuroon pähkinäisen maun ja kermaisemman rakenteen. Paahda kaurahiutaleet laakeassa kattilassa ennen nesteen lisäämistä. Valmista puuro muuten alla olevan ohjeen mukaisesti.

Valmistusohjeet

Kaada vesi kattilaan, lisää joukkoon suola. Kiehauta neste ja lisää joukkoon kaurahiutaleet. Sekoita kevyesti. Pienennä lämpöä sekoittamisen jälkeen miedolle haudutuslämmölle. Sekoita puuroa välillä, jotta puuro ei pala pohjaan. Vältä kuitenkin liian innokasta sekoittamista. Kun puuro on noin 8 minuutin kuluttua sakeutunut ja pehmennyt, kytke liesi pois päältä ja lisää joukkoon maito. Anna puuron tekeytyä ja levähtää vielä muutama minuutti kannen alla. Jos puuro vaikuttaa löysältä, hauduta sitä hieman pidempään. Sekoita, tarkista maku ja nauti herkullinen puuro sellaisenaan voisilmän kera tai kokeile erilaisia lisukkeita.

Marttojen mikropuuron ohje

Sekoita aineet lautasella. Älä peitä astiaa, sillä puuro kiehuu muuten helposti yli. Kypsennä täydellä teholla noin 1,5–2 minuuttia. Sekoita välillä.