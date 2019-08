Kaverit pyysivät jatkuvasti Samulin kokkaamien ruokien ohjeita – korsolaiskeittiön lihapullissa on erityinen ainesosa

Ajankohtaista

Kaverit pyysivät reseptejä

Ei se mitään, jos menee pieleen

Ei vain persiljahapsuja, vaan koko puntti

Rautaiset lihapullat

Valmistusohjeet

Sulata pinaattikuutiot vedessä. Lisää joukkoon korppujauho, sekoita ja jätä turpoamaan. Leikkaa sipuli ja persilja pieneksi silpuksi ja laita kulhoon. Lisää joukkoon kananmunat, jauheliha, mausteet ja öljy. Sekoita massa kunnolla käsin. Lisää lopuksi turvonnut pinaatti-korppujauhoseos ja sekoita massa vielä uudestaan niin, ettei jauho jää paakuiksi. Pyörittele lihapullia valmiiksi pellille leivinpaperin päälle niin paljon kuin jaksat. Kun et enää jaksa, muotoile lopusta massasta pihvejä ja painele ne tasaisesti peltiä vasten ja tee lopuksi veitsellä niiden pintaan ristikkokuvio, jotta pihvit eivät paistaessa vetäydy takaisin palloiksi. Paista pullat ja pihvit kuumalla pannulla ja nostele valmiiksi takaisin pellille jäähtymään. Lihapullat sopivat hyvin evääksi ja maistuvat ihan sellaisenaan. Pihvien kanssa sopii tietysti parhaiten perunamuusi, tai oikeastaan peruna missä muodossa tahansa. Poikani näytti heittävän lautaselle läjän riisiä ja päälle ketsuppia...