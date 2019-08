Pietu muistelee painajaismaista buffet-reissuaan, toinen myöntää pokkana pakkaavansa ruokaa mukaan – lukijat kertovat buffet-käytöksestä

Ajankohtaista

Pietu muistelee painajaismaista buffet-reissuaan, toinen myöntää pokkana pakkaavansa ruokaa mukaan – lukijat k

Asiakaspalvelijoista tullut ihmisten sylkykuppeja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”On tehnyt mieli ottaa pöydästä lähteviä korvasta kiinni”

Aikuisten ihmisten kokoama ”reunakeko” hämmensi

Hammastikkuja possukastikkeessa