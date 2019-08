Ajankohtaista

Taru leipoi taivaallisen, mehukkaan piirakan – täydellinen elokuisiin kahvipöytiin

Syksyn herkullinen porkkanapiirakka

Sekoita kulhossa vehnäjauhot, leivinjauhe, ruokasooda, kaneli, inkivääri, kardemumma ja ruokosokeri. Pese ja raasta porkkanat raasteeksi. Valuta ananasmurska ja mittaa siitä yksi desilitra kuivien aineiden joukkoon yhdessä porkkanaraasteen ja kananmunien kanssa. Sulata voi ja lisää se joukkoon. Sekoita taikina tasaiseksi. Lisää lopuksi vielä pähkinärouhe ja nostele taikina sekaisin. Kaada taikina voideltuun noin 24 cm piirakkavuokaan. Paista 175 asteessa noin 15–20 minuutin ajan, tai kunnes piirakka on kypsä. Anna jäähtyä. Valmista kuorrute, kun piirakka on jäähtynyt. Vatkaa huoneenlämpöinen voi ja tuorejuusto keskenään sekaisin. Lisää joukkoon tomusokeri ja vaniljatahna. Vatkaa tasaiseksi. Levitä kuorrute piirakan päälle ja koristele esimerkiksi pähkinärouheella.