Paavo Vallas kehitti haastajan jauhelihalle: ”Suomen luonto tuottaa puhdasta, terveellistä proteiinia kymmeniä miljoonia kiloja vuodessa”

Ajankohtaista

Paavo Vallas kehitti haastajan jauhelihalle: ”Suomen luonto tuottaa puhdasta, terveellistä proteiinia kymmeniä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kalapuikot järvikalasta





Proteiinilähde luonnosta: lahnoista tehty kalajauheliha

Valmis tuote kaupoissa – ”oli pakko mennä heti katsomaan”