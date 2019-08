Ajankohtaista

Näin Sami Kuronen tekee sämpylänsä – helppo ja herkullinen ohje villitsi somessa: ”Aivan loistava resepti”





Herkkusämpylät





Kurosen sämpylät

Valmistusohjeet

Sekoita hiiva kädenlämpöiseen veteen. Lisää suola, hunaja ja vehnäleseet. Sekoita hyvin. Lisää vehnäjauhoja vähitellen samalla sekoittaen. Taikina saa jäädä löysähköksi. Peitä liinalla ja anna kohota tunti lämpimässä paikassa. Levitä pöydälle vehnäjauhoja ja kaada taikina jauhojen päälle. Leikkaa sopivan kokoisia paloja ja pyörittele ne palloiksi jauhoisilla käsillä. Paista 225-asteisessa uunissa noin 15 minuuttia, kunnes sämpylät saavat väriä pintaan.