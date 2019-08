Kun valitset kaupassa lohta, tiedätkö mitä pakkausten A-, B-, C- tai D-merkit tarkoittavat? Uunilohellekin on suositus

Ajankohtaista

Kun valitset kaupassa lohta, tiedätkö mitä pakkausten A-, B-, C- tai D-merkit tarkoittavat? Uunilohellekin on

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Paras valinta uuniloheen

Teriyaki-soijamarinoituja lohivartaita (neljälle)

Valmistusohjeet

Poista lohesta nahka ja ruodot. Leikkaa kala noin 2½ cm:n viipaleiksi ja viipaleet edelleen 2½ cm:n paksuiksi suikaleiksi. Leikkaa suikaleet kuutioiksi. Nosta kalapalat kulhoon ja lisää joukkoon teriyakisoijakastike (makea soijakastike), sitruunamehu ja inkivääriraaste tai vähän jauhettua inkivääriä, kääntele ja anna marinoitua 15–30 minuuttia. Pujottele kalapalat puutikkuihin. Sipaise paistinpannuun tai grillausalustaan vähän öljyä kiinnitarttumisen estämiseksi. Grillaa ulkorillissä, uunin grillivastuksen alla tai paista pannulla 2–4 minuuttia käännellen. Kala kypsyy hyvin nopeasti ja saa olla sisältä vähän läpikuultava. Tarjoa lisukkeeksi höyrytettyä kiinan- tai varhaiskaalia ja melonisalsaa.

Melonisalsa

Valmistusohjeet

Sekoita kaikki aineet keskenään, mutta lisää korianteria ja chiliä aluksi varovasti. Maistele. Anna maustua kylmässä hetki ennen ruokailua.





Elintarvikkeiden pakkauksissa voi olla merkintöjä, joiden tarkoitus ei ole välttämättä heti aivan selvää tavalliselle kuluttajalle. Pro Kala ry nostaa tiedotteessaan esille tällaisen esimerkin lohifileistä.Kalatiskillä lohen hintatiedoissa tai valmiissa lohifilepakkauksissa voi olla kirjain A:n ja E:n väliltä. Pro kala ry:n mukaan on mahdollista, että kirjaintunnukset saattavat aiheuttaa vääriä oletuksia, joiden mukaan kirjaimet kuvaisivat esimerkiksi tuotteen laatua tai tuoreutta. Näin ei kuitenkaan ole. Kirjainmerkinnät lohen tuotetiedoissa kertovat erilaisista leikkausasteista ja siitä, mitä fileestä on poistettu.Niillä on vaikutusta tuotteen hintaan ja käyttötarkoitukseen.Pro Kala ry kokosi lyhyen oppaan merkintöjen lukemiseen:on vähiten käsitelty: siitä on poistettu ainoastaan selkäruoto, kylkiruodot sekä kidusluu.fileestä on edellisten lisäksi poistettu kaikki evät ja eväruodot sekä osa selkä- ja vatsarasvasta.on poistettu enemmän rasvaa sekä pystyruoto 98–100-prosenttisesti, eli se on edellisistä poiketen mahdollisimman ruodoton filee.on poistettu edellä mainittujen lisäksi kaikki selkä- ja vatsarasvat sekä pyrstöpala, ja E-leikatusta myös nahka.Leikkausaste vaikuttaa hintaan.Kalliimmat ovat D- ja E-leikatut. Ne ovat vaatineet enemmän työtä kuin A-leikkaus, Pro Kala kertoo tiedotteessaan. Silti esimerkiksi E-leikatun fileen teossa syntyy enemmän hävikkiä. Ruotoisen fileen ostaminen on edullisempaa, mutta vaatii kotikokilta enemmän työtä.Suomalaiset rakastavat uunilohta. Pro Kalan suosittelee tiedotteessaan uunilohta varten nahallista filettä, josta kaikkea rasvaa ei ole poistettu.Graafilohen tekemiseen ei suositella nahatonta filettä, sillä graavilohen siivuttamiseen nahka on välttämätön.Sushiin sopii parhaiten E-leikattu lohi. Se on myös hyvä valinta, jos tarvitaan helposti leikattavia, nahattomia paloja.Pro Kala toteaa tiedotteessaan, että oikeilla välineillä A-leikatun tai kokonaisena ostetun kirjolohen tai lohen voi myös käsitellä kotona haluamallaan tavalla millaiseksi vain. Yhdistyksen mukaan kaikki ruoat voi kokata miten tahansa leikatusta fileestä.Lohesta voi tehdä ruokaa monella tavalla. Yhdistys jakaa reseptin maukkaiden lohivartaiden tekemiseen.n. 600 g lohi- tai kirjolohifileetä4 rkl teriyakisoija- tai osterikastiketta3 rkl limetin tai sitruunan mehua(1–2 tl raastettua inkivääriä)vähän öljyä8 puista grillitikkua4 dl pieneksi kuutioitua melonia (gallia-, verkko-, vesi- tms.)1½ dl silputtua nippu- tai kevätsipuliapala tuoretta chiliä silputtuna tai maun mukaan chilijauhetta2–3 rkl sitruunamehua2–3 rkl öljyäripaus suolaa2–3 rkl silputtua tuoretta korianteria tai persiljaa